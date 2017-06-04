Теракт в Лондоне. Шесть погибших, более 30 пострадавших. Видео

Вечером 3 июня на Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов. Из него вышли люди и стали нападать с холодным оружием на прохожих. Полиция расследует произошедшее как теракт. Погибли шесть человек. В больницы Лондона доставлены как минимум 30 пострадавших, сообщила Служба скорой помощи. Трое нападавших застрелены полицейскими.