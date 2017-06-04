Фургон въехал в прохожих в Лондоне. Главное Великобритания пережила третий теракт за два с половиной месяца

Вечером 3 июня белый фургон, ехавший по Лондонскому мосту, заехал на тротуар и начал давить людей. Сразу после этого полиция получила сообщения о людях, получивших ножевые ранения рядом с рынком Боро — он расположен неподалеку от Лондонского моста. По словам очевидцев, люди с ножами вышли именно из фургона. Полиция расценила случившееся как террористический акт.

Вечером 3 июня в Лондоне произошло несколько «инцидентов», которые впоследствии были расценены как теракт. Сначала сообщалось, что белый фургон врезался в прохожих на Лондонском мосту; затем полиция объявила об «инцидентах» на рынке в Боро и в Воксхолле, где произошли нападения с холодным оружием. Впоследствии выяснилось, что происшествие в Воксхолле никак не связано с терактом. По словам очевидцев, преступники (либо двое, либо трое) вышли из фургона с длинными ножами и атаковали случайных прохожих. Они двигались от Лондонского моста к рынку Боро.

Полиция признала, что в районе Боро ей пришлось применить оружие. Неизвестно, по кому именно стреляли полицейские, и остался ли кто-то из нападавших в живых (по неофициальным данным, застрелены двое предполагаемых преступников, причем на теле одного из них якобы закреплены некие железные емкости). Спустя несколько часов после стрельбы полиция все еще просила жителей не появляться в районе Боро и у Лондонского моста, обосновав это тем, что там небезопасно.

Officers have then responded to reports of stabbings in #BoroughMarket. Armed officers responded and shots have been fired. 2/3 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

В Лондоне проведена масштабная антитеррористическая операция. Несколько станций метро были закрыты, район Лондонского моста оцеплен полицией. Людей из пабов и других мест эвакуировали со сцепленными за головой руками.

WATCH: People in the area of attacks in central London evacuate with their hands on their heads. Live video: https://t.co/wL2GAJm09L pic.twitter.com/PLs1UmhPPX — Reuters Top News (@Reuters) June 4, 2017

Полиция не рассказывает о числе жертв. По неофициальным данным, один из полицейских сказал, что жертв «больше одной». Daily Mail без указание на источник информации пишет о семи пострадавших от ножевых ранений и 20 — от наезда фургона. Очевидец сообщил Reuters, что видел шесть жертв у Лондонского моста, но неясно, идет ли речь о погибших или о раненых. Скорая помощь Лондона рассказала, что в больницы доставлены как минимум 20 пострадавших, и попросила обращаться к ним только в случае крайней необходимости.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Полиция, в свою очередь, не рассказывает ничего о предполагаемых преступниках.

Это уже третий террористический акт в Великобритании за последние месяцы. 22 марта машина наехала на прохожих на Вестминстерском мосту, после чего водитель с ножом напал на полицейского у здания парламента; погибли два человека. 22 мая сразу после концерта Арианы Гранде в Манчестере произошел взрыв, устроенный смертником; погибли 22 человека. После этого уровень террористической угрозы в Великобритании был поднят до максимального, 27 мая его понизили на одну ступень.