Бывшего директора Библиотеки украинской литературы приговорили к четырем годам условно

Мещанский суд Москвы признал бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину виновной в экстремизме и растрате и приговорил к четырем годам лишения свободы условно.

«Шарина совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Шарина совершила растрату денежных средств в корыстных целях», — говорится в приговоре, который зачитала судья Елена Гудовшникова.

Обвинение просило суд приговорить Шарину к пяти годам лишения свободы условно. Адвокаты бывшего директора библиотеки настаивали на оправдательном приговоре.

Шарина назвала приговор политическим. «Я 35 лет работала библиотекарем. Видимо, разрушение библиотеки было выгодно. Мне жалко библиотеку», — сказала она. Признанные экстремистскими книги, вновь заявила Шарина, были подброшены.

Адвокат Иван Павлов, защищавший Шарину, сообщил, что приговор будет оспорен. Гособвинитель Людмила Баландина, в свою очередь, заявила, что довольна приговором и не будет его обжаловать.