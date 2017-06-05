Бывшего директора Библиотеки украинской литературы приговорили к четырем годам условно

Интерфакс
09:12, 5 июня 2017
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Мещанский суд Москвы признал бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину виновной в экстремизме и растрате и приговорил к четырем годам лишения свободы условно.

«Шарина совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Шарина совершила растрату денежных средств в корыстных целях», — говорится в приговоре, который зачитала судья Елена Гудовшникова.

Обвинение просило суд приговорить Шарину к пяти годам лишения свободы условно. Адвокаты бывшего директора библиотеки настаивали на оправдательном приговоре.

Шарина назвала приговор политическим. «Я 35 лет работала библиотекарем. Видимо, разрушение библиотеки было выгодно. Мне жалко библиотеку», — сказала она. Признанные экстремистскими книги, вновь заявила Шарина, были подброшены.

Адвокат Иван Павлов, защищавший Шарину, сообщил, что приговор будет оспорен. Гособвинитель Людмила Баландина, в свою очередь, заявила, что довольна приговором и не будет его обжаловать.

Наталье Шариной было предъявлено обвинение по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере»). С октября 2015 года она находилась под домашним арестом.
Первое обвинение связано с распространением в библиотеке книг украинского националиста Дмитрия Корчинского, которые признаны в России экстремистскими материалами. Шарина утверждала, что запрещенные книги были подброшены в библиотеку. По мере расследования число запрещенных материалов в деле Шариной выросло до почти двух десятков.
Обвинение в растрате связано с предполагаемой тратой Шариной средств, выделенных библиотеке, на адвокатов, которые защищали ее по другому уголовному делу.

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