Задержаны 12 подозреваемых по делу о теракте в Лондоне
Полиция задержала 12 подозреваемых в причастности к теракту в Лондоне. Об этом говорится в официальном сообщении Скотланд-Ярда. Операция прошла в восточной части города.
Twelve people arrested in Barking, east London, in connection with #LondonAttacks, Met Police say https://t.co/p7ys2l0eWq pic.twitter.com/tyuLrgKHK1— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 4, 2017
Sky News сообщает, что задержанные находились в доме, где жил один из убитых террористов. Имена преступников, застреленных полицией, полиция по-прежнему не называет.
Теракт в Лондоне был совершен вечером 3 июня. Террорист за рулем фургона врезался в людей на Лондонском мосту, затем из машины вышли три человека и напали с ножами на прохожих. Погибли семь человек, еще 48 получили ранения.
Полицейские застрелили всех троих нападавших. На телах террористов были закреплены муляжи взрывных устройств.