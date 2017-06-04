Задержаны 12 подозреваемых по делу о теракте в Лондоне

Полиция задержала 12 подозреваемых в причастности к теракту в Лондоне. Об этом говорится в официальном сообщении Скотланд-Ярда. Операция прошла в восточной части города.

Twelve people arrested in Barking, east London, in connection with #LondonAttacks, Met Police say https://t.co/p7ys2l0eWq pic.twitter.com/tyuLrgKHK1 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 4, 2017

Sky News сообщает, что задержанные находились в доме, где жил один из убитых террористов. Имена преступников, застреленных полицией, полиция по-прежнему не называет.