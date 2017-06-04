Задержаны 12 подозреваемых по делу о теракте в Лондоне

Полиция Лондона
12:26, 4 июня 2017
Надежный источник

Полиция задержала 12 подозреваемых в причастности к теракту в Лондоне. Об этом говорится в официальном сообщении Скотланд-Ярда. Операция прошла в восточной части города.

Sky News сообщает, что задержанные находились в доме, где жил один из убитых террористов. Имена преступников, застреленных полицией, полиция по-прежнему не называет.

Теракт в Лондоне был совершен вечером 3 июня. Террорист за рулем фургона врезался в людей на Лондонском мосту, затем из машины вышли три человека и напали с ножами на прохожих. Погибли семь человек, еще 48 получили ранения.
Полицейские застрелили всех троих нападавших. На телах террористов были закреплены муляжи взрывных устройств.

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