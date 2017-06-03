В здании администрации Новороссийска избили активиста, который пришел подать заявку на митинг 12 июня

В здании администрации Новороссийска 2 июня избили активиста Николая Ежова, который пришел подать заявку на антикоррупционный митинг 12 июня. Об этом сообщило сообщество «Новороссийск Онлайн» «ВКонтакте».

На активиста напали два человека, которые зашли с ним в здание якобы чтобы вместе с ним подать заявку. «Но вместо этого они нагло избили парня прям внутри здания до потери сознания, разбили вазу и вызвали полицию, для задержания парня якобы за порчу имущества», — пишет «Новороссийск Онлайн».

Сообщество опубликовало видео, на котором активист лежит на земле; потом полицейские сажают его в машину. На видео он рассказывает, что его избили.

Попытка регистрации митинга в Новороссийске Новороссийск Онлайн

По словам человека по имени Артем Дроздов (он, как следует из его рассказа, пришел вместе с Ежовым), активисту вызвали «скорую», после чего отвезли в ОВД, где «шьют административку».

Дроздов рассказал, что это была третья попытка подать уведомление о проведении акции. 1 и 2 июня активистам не дали пройти в здание, в том числе люди в форме казаков; как следует из обсуждений под записью «Новороссийска Онлайн», активистам угрожал заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков, который занимается взаимодействием с правоохранительными органами и курирует вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Организаторы акции в Новороссийске собирались подать заявку еще 29 мая, однако одна из них, Ангелина Раевская, перестала выходить на связь.