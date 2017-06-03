Избитого в здании администрации Новороссийска активиста арестовали на пять суток

Meduza
11:50, 3 июня 2017
Надежный источник

В Новороссийске суд арестовал на пять суток за мелкое хулиганство активиста Николая Ежова, которого, по его собственным словам, избили в здании администрации города 2 июня при попытке подать заявку на акцию против коррупции. Об этом «Медузе» сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю.

В пресс-службе подтвердили, что арестован тот, «кто лежал на земле на видео, 96-го года [рождения]». При этом полицейские утверждают, что «никто никого не избивал».

Кроме того, по той же статье был арестован 31-летний мужчина, также задержанный в здании администрации за агрессивное поведение. По словам полицейских, в городской администрации пожаловались, что он «агрессивно себя ведет», а именно «бьет ногами по столу, раскидывает документы».

Об избиении 2 июня в здании администрации Новороссийска активиста, который попытался подать заявку на проведение антикоррупционной акции 12 июня, сообщили в соцсетях сообщество «Новороссийск Онлайн» и несколько очевидцев.
Они рассказали, что с пострадавшим в здание администрации зашли два человека, которые якобы тоже хотели подать заявку; после этого они избили его «до потери сознания, разбили вазу и вызвали полицию, для задержания парня якобы за порчу имущества».
В интернете было опубликовано видео, на котором активист лежит на земле; потом полицейские сажают его в машину. Он рассказывает, что его избили.
Активисты в Новороссийске собирались подать заявку еще 29 мая, как и в других городах, однако одна из организаторов, Ангелина Раевская, перестала выходить на связь.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться