«Яндекс» решил закрыть офисы на Украине

Компания «Яндекс» решила закрыть свои офисы в Киеве и Одессе. Об этом сообщает VC со ссылкой на представителей компании.

«Компания „Яндекс.Украина“ включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины​. В частности, все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам. Поэтому мы приняли решение закрыть офисы в Киеве и Одессе», — заявил директор по связям с общественностью компании Очир Манджиков.

По словам Манджикова, сотрудникам украинских офисов предложат переехать в филиалы в других странах.