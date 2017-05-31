«Коммерсант»: сотрудники Росгвардии подделали документы о проверке тира перед нападением на ФСБ в Хабаровске

Сотрудники Росгвардии подделали документы о проверке стрелкового клуба «Хаммер» в Хабаровске, откуда было украдено оружие для нападения на приемную ФСБ. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант».

По информации издания, в апреле лицензионно-разрешительные подразделения Росгвардии должны были отчитаться о проверках во всех стрелковых клубах России. Это было связано с нападением в московском клубе.

Хабаровское управление отчиталась о проверках и отсутствии нарушений 14 апреля, а через неделю подросток Антон Конев застрелил инструктора местного клуба «Хаммер», похитил оружие и напал на ФСБ. В ходе разбирательства выяснилось, что инспекторы Росгвардии не посещали клуб, а акт проверки был сфальсифицирован.

Отмечается, что у «Хаммера» вообще не было разрешения на боевое оружие, а Конева по правилам в принципе не должны были туда пускать, так как он несовершеннолетний. В клубе не было положенной по правилам охраны, поэтому подросток смог убить инструктора.

«Коммерсант» пишет, что из Росгвардии будет уволен начальник городского разрешительного отдела Александр Еньков и капитан по фамилии Мун, который якобы проверял «Хаммер». В Генпрокуратуру и СКР направлены материалы для возбуждения дел по статьям о служебном подлоге и халатности.