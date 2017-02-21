Подросток в московском тире застрелил инструктора и покончил с собой

20 февраля в стрелковом клубе «Измайлово» 15-летний подросток намеренно выстрелил в инструктора по стрельбе — он в итоге умер в больнице от полученных травм. Мотив подростка неизвестен; предполагается, что они с инструктором могли поссориться. Подросток, по данным источника из Следственного комитета, покончил с собой — его тело было найдено полицией спустя несколько часов после происшествия. «Медуза» рассказывает, что известно об этом деле.

Инцидент произошел вечером 20 февраля в стрелковом клубе «Измайлово». Его несовершеннолетний посетитель после выстрела в мишень намеренно ранил в живот работника тира. Причина поведения подростка точно не установлена. По информации Life, между учеником и тренером завязалась ссора, в результате которой подросток начал стрелять. По сведениям МК, приехавший из Твери подросток хотел завладеть оружием, но, возможно, не планировал сразу его использовать.

Потерпевший 29-летний инструктор клуба был госпитализирован в институт имени Склифосовского; его имя пока не названо. В пабликах «ВКонтакте» пишут, что его звали Владимир Быков. Стрелявший пятнадцатилетний подросток скрылся с места происшествия вместе с боевым пистолетом, который он взял в тире. Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по части 3 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и объявил подростка в розыск.

Свидетели инцидента утверждают, что 20 февраля подросток приходил в тир дважды. В первый раз — около 16:00, но тогда в клубе не было патронов; узнав об этом, молодой человек ушел и вернулся позже. Очевидец также рассказал, что из тира подросток, уже выстрелив в инструктора, вышел спокойно, «слившись с толпой».

Тело подростка через несколько часов было обнаружено на железнодорожных путях в столичном районе Соколиная гора. Источник «Интерфакса» в Следственном комитете предположил, что «мальчик покончил с собой», по другим сведениям, он попал под поезд. Следственный комитет сообщает, что смерть «не носит криминальный характер».

Утром 21 февраля стало известно, что инструктор из тира умер в больнице от огнестрельного ранения.

СК продолжает расследовать преступление — теперь уже по статье «убийство». «В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин, побудивших несовершеннолетнего к указанным действиям», — говорится на сайте ведомства.