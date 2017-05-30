Суд отказался вызвать Медведева свидетелем по иску Усманова к Навальному

Суд также отклонил ходатайство ответчиков о приобщении выписок из Росреестра и об отложении заседания из-за появления новых документов, передает «Медиазона». При этом представители истца не возражали против переноса заседания.

О вызове их в суд просила сторона ответчиков.

Люблинский суд Москвы, рассматривающий иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному, отказался вызвать в качестве свидетелей премьер-министра Дмитрия Медведева и вице-премьера Игоря Шувалова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Алишер Усманов подал к Алексею Навальному иск о защите чести и деловой репутации из-за утверждений из расследования Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон», где утверждалось, что он дарил собственность людям из окружения Дмитрия Медведева; Навальный называл это взяткой.

Усманов также требует от Навального опровергнуть утверждения, что он был осужден за изнасилование в Узбекистане, произнесенное оппозиционером в одном из видеороликов.