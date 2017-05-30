Навальный попросил вызвать Медведева в качестве свидетеля по иску Усманова

Политик Алексей Навальный заявил ходатайство о вызове премьер-министра Дмитрия Медведева свидетелем в Люблинский районный суд на процесс с миллиардером Алишером Усмановым.

Навальный: Медведев должен прийти сюда и сам отвечать за себя, а не посылать Усманова вместо себя — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) May 30, 2017

Навальный напомнил, что один из поводов для иска — расследование Фонда борьбы с коррупцией об имуществе, которым пользуется Медведев. Политик добавил, что в иске упомянута приватизация, в ходе которой Усманов стал крупным бизнесменом. По мнению Навального, Медведев имеет непосредственное отношение к этим процессам.

Помимо Медведева Навальный также ходатайствовал о вызове в суд первого вице-премьера Игоря Шувалова, который упомянут в иске Усманова. Представитель миллиардера выступил против.

Судья Марина Васина отложила решение по ходатайству о вызове Медведева до тех пор, пока стороны не объяснят необходимость показаний премьера, передает корреспондент «Медузы».