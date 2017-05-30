Навальный и адвокат Усманова выступили за видеотрансляцию своего процесса. Судья отказала
Судья Люблинского суда Марина Васина запретила вести видеосъемку и видеотрансляцию процесса по иску миллиардера Алишера Усманова к политику Алексею Навальному. За съемку и трансляцию выступали обе стороны процесса.
Васина заявила, что в зале достаточно журналистов для освещения процесса. «Вы делаете это целенаправленно», — ответил Навальный.
Усманов на заседание не явился, его интересы представляет адвокат Генрих Падва.
Одну хорошую вещь сделал Усманов. Благодаря ему увижу в процессе легендарного Падву pic.twitter.com/XRImKrq37F— Alexey Navalny (@navalny) May 30, 2017
Перед началом заседания пресс-служба Усманова объявила, что миллиардер может предъявить политику новые иски. Поводом стал пост Навального о том, как Усманов заработал первые средства на создание своего бизнеса.