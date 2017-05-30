Навальный и адвокат Усманова выступили за видеотрансляцию своего процесса. Судья отказала

Перед началом заседания пресс-служба Усманова объявила , что миллиардер может предъявить политику новые иски. Поводом стал пост Навального о том, как Усманов заработал первые средства на создание своего бизнеса.

Усманов на заседание не явился, его интересы представляет адвокат Генрих Падва.

Васина заявила, что в зале достаточно журналистов для освещения процесса. «Вы делаете это целенаправленно», — ответил Навальный.

Судья Люблинского суда Марина Васина запретила вести видеосъемку и видеотрансляцию процесса по иску миллиардера Алишера Усманова к политику Алексею Навальному. За съемку и трансляцию выступали обе стороны процесса.

Усманов подал в суд на Навального, потребовав опровергнуть утверждения о том, что миллиардер подарил знакомым премьер-министра Дмитрия Медведева особняк на Рублевке, а также давал взятку первому вице-премьеру Игорю Шувалову и вводил цензуру в «Коммерсанте».

Одновременно с обращением в суд Усманов записал видеоролик, где назвал Навального лузером и настоящим уголовником. В ответ на предложение политика устроить публичные дебаты миллиардер пообещал провести дискуссию в суде.