Евгения Чудновец объявила о намерении баллотироваться в губернаторы

Znak.com
10:21, 30 мая 2017
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Евгения Чудновец, которую суд отправил в колонию за репост видео в соцсети, а затем отменил приговор, заявила о намерении выставить свою кандидатуру на выборах губернатора Свердловской области.

«У меня есть такое желание, на самом деле. Ведь это, с одной стороны, так интересно, с другой — так сложно. Но почему бы и нет? Мне очень интересно поучаствовать», — заявила Чудновец Znak.com. 

Намерение принять участие в выборах губернатора Чудновец подтвердила и в интервью РБК. «Я не успела еще разобраться, как работает на практике конституционное право избираться. Моя глобальная цель — изменить мир и Свердловскую область к лучшему», — сказала она.

По словам Чудновец, она уже обсудила перспективы участия в выборах с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, который баллотируется на пост губернатора. «Я спросила его: может, мне стать губернатором? На что он ответил: давай, делай», — сообщила Чудновец.

Отвечая на вопрос РБК, на чью поддержку она рассчитывает, если выдвинет свою кандидатуру, Чудновец сказала, что ее поддержит президент РФ. «Не зря же он меня выпустил из тюрьмы, я думаю, что в этом есть какой-то знак и для меня стимул», — сказала она.

Пока у Евгении Чудновец нет программы. Ответить на вопрос, какая партия могла бы поддержать ее на выборах, Чудновец затруднилась. «Я вам, конечно, все не расскажу, потому что мне надо все сформулировать, чтобы это было понятно», — пояснила Чудновец.

Znak.com
Выборы губернатора Свердловской области назначены на 10 сентября 2017 года. Об участии в выборах объявили, в числе прочих, действующий глава региона Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Воспитательница детского сада из города Катайска Евгения Чудновец в декабре 2016 года была осуждена на пять месяцев колонии за репост ролика, на котором воспитатели детского лагеря издеваются над ребенком. Ее привлекли по статье о распространении детской порнографии. При этом само видео легло в основу уголовного дела против воспитателей детского лагеря.
Вопрос о деле Чудновец был задан президенту РФ Владимиру Путину во время ежегодной пресс-конференции в декабре 2016 года. В конце февраля 2017 года Генпрокуратура заявила, что в деле воспитательницы нет состава преступления, а Верховный суд потребовал отменить приговор. В начале марта Чудновец вышла на свободу.
После освобождения из колонии Чудновец заявила, что намерена заняться правозащитной деятельностью. Презентация ее правозащитного сайта «Суд Ч» прошла в середине марта в ТАСС.

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