Евгения Чудновец объявила о намерении баллотироваться в губернаторы
Евгения Чудновец, которую суд отправил в колонию за репост видео в соцсети, а затем отменил приговор, заявила о намерении выставить свою кандидатуру на выборах губернатора Свердловской области.
«У меня есть такое желание, на самом деле. Ведь это, с одной стороны, так интересно, с другой — так сложно. Но почему бы и нет? Мне очень интересно поучаствовать», — заявила Чудновец Znak.com.
Намерение принять участие в выборах губернатора Чудновец подтвердила и в интервью РБК. «Я не успела еще разобраться, как работает на практике конституционное право избираться. Моя глобальная цель — изменить мир и Свердловскую область к лучшему», — сказала она.
По словам Чудновец, она уже обсудила перспективы участия в выборах с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, который баллотируется на пост губернатора. «Я спросила его: может, мне стать губернатором? На что он ответил: давай, делай», — сообщила Чудновец.
Отвечая на вопрос РБК, на чью поддержку она рассчитывает, если выдвинет свою кандидатуру, Чудновец сказала, что ее поддержит президент РФ. «Не зря же он меня выпустил из тюрьмы, я думаю, что в этом есть какой-то знак и для меня стимул», — сказала она.
Пока у Евгении Чудновец нет программы. Ответить на вопрос, какая партия могла бы поддержать ее на выборах, Чудновец затруднилась. «Я вам, конечно, все не расскажу, потому что мне надо все сформулировать, чтобы это было понятно», — пояснила Чудновец.