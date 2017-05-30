Евгения Чудновец объявила о намерении баллотироваться в губернаторы

Евгения Чудновец, которую суд отправил в колонию за репост видео в соцсети, а затем отменил приговор, заявила о намерении выставить свою кандидатуру на выборах губернатора Свердловской области.

«У меня есть такое желание, на самом деле. Ведь это, с одной стороны, так интересно, с другой — так сложно. Но почему бы и нет? Мне очень интересно поучаствовать», — заявила Чудновец Znak.com.

Намерение принять участие в выборах губернатора Чудновец подтвердила и в интервью РБК. «Я не успела еще разобраться, как работает на практике конституционное право избираться. Моя глобальная цель — изменить мир и Свердловскую область к лучшему», — сказала она.

По словам Чудновец, она уже обсудила перспективы участия в выборах с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, который баллотируется на пост губернатора. «Я спросила его: может, мне стать губернатором? На что он ответил: давай, делай», — сообщила Чудновец.

Отвечая на вопрос РБК, на чью поддержку она рассчитывает, если выдвинет свою кандидатуру, Чудновец сказала, что ее поддержит президент РФ. «Не зря же он меня выпустил из тюрьмы, я думаю, что в этом есть какой-то знак и для меня стимул», — сказала она.