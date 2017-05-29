Дерипаска назвал ложью статью NYT о показаниях в Конгрессе США в обмен на иммунитет

Интерфакс
09:01, 29 мая 2017
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Миллиардер Олег Дерипаска назвал ложной информацию в статье The New York Times о том, что он якобы просил предоставить иммунитет в обмен на показания в Конгрессе США о вмешательстве России в президентские выборы. Об этом 29 мая сообщил холдинг Дерипаски «Базовый элемент».

Дерипаска отмечает, что статья NYT «в некоторых моментах является верной, а по сути своей — ложной и вводящей в заблуждение». Правдивым россиянин назвал тот факт, что он действительно хочет помочь Конгрессу США установить истину.

Он подчеркнул, что не просил об иммунитете и не предлагал Конгрессу данные о том, что Россия вмешивалась в выборы. «У меня действительно есть доказательства, которые — что, безусловно, неприятно для некоторых, — свидетельствуют прямо о противоположном в отношении истории вмешательства России», — заметил предприниматель.

«„История“, которую излагает New York Times, заключается в том, что у меня якобы есть сведения о вмешательстве России в американские выборы, однако я не готов предоставить их до того, как мне будет гарантирован иммунитет. Оба этих утверждения не соответствуют действительности и являются абсолютной ложью», — заявил Дерипаска.

Интерфакс
В своем материале The New York Times утверждала, что Дерипаске было отказано в иммунитете, так как это создало бы проблемы для следственных органов.
Ранее Дерипаска подал в суд на агентство Associated Press, которое сообщило, что он платил бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту за продвижение на Западе интересов российского президента Владимира Путина.
Дерипаска на протяжении многих лет не может получить визу в США, так как его подозревают в связях с организованной преступностью.
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