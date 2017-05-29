Дерипаска назвал ложью статью NYT о показаниях в Конгрессе США в обмен на иммунитет
Миллиардер Олег Дерипаска назвал ложной информацию в статье The New York Times о том, что он якобы просил предоставить иммунитет в обмен на показания в Конгрессе США о вмешательстве России в президентские выборы. Об этом 29 мая сообщил холдинг Дерипаски «Базовый элемент».
Дерипаска отмечает, что статья NYT «в некоторых моментах является верной, а по сути своей — ложной и вводящей в заблуждение». Правдивым россиянин назвал тот факт, что он действительно хочет помочь Конгрессу США установить истину.
Он подчеркнул, что не просил об иммунитете и не предлагал Конгрессу данные о том, что Россия вмешивалась в выборы. «У меня действительно есть доказательства, которые — что, безусловно, неприятно для некоторых, — свидетельствуют прямо о противоположном в отношении истории вмешательства России», — заметил предприниматель.
«„История“, которую излагает New York Times, заключается в том, что у меня якобы есть сведения о вмешательстве России в американские выборы, однако я не готов предоставить их до того, как мне будет гарантирован иммунитет. Оба этих утверждения не соответствуют действительности и являются абсолютной ложью», — заявил Дерипаска.