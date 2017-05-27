The New York Times: Дерипаска хотел дать показания в Конгрессе США при условии судебного иммунитета. Ему отказали

Российский миллиардер Олег Дерипаска предлагал дать показания комитетам по разведке Конгресса США о контактах с бывшим главой штаба Дональда Трампа Полом Манафортом в обмен на иммунитет от судебного преследования. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три источника в Конгрессе.

По данным газеты, предложение Дерипаски было отклонено, поскольку могло создать сложности для следственных органов.

The New York Times отмечает, что Госдепартамент США на протяжении многих лет отказывался дать Дерипаске визу из-за подозрений в связях с организованной преступностью. В 2008 году он въезжал в США в рамках сделки с ФБР, которое попросило его о содействии в поисках пропавшего в Иране бывшего агента; позже бизнесмен въезжал в США по дипломатическим документам.