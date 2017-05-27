The New York Times: Дерипаска хотел дать показания в Конгрессе США при условии судебного иммунитета. Ему отказали

The New York Times
06:50, 27 мая 2017
Требует подтверждения

Российский миллиардер Олег Дерипаска предлагал дать показания комитетам по разведке Конгресса США о контактах с бывшим главой штаба Дональда Трампа Полом Манафортом в обмен на иммунитет от судебного преследования. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три источника в Конгрессе.

По данным газеты, предложение Дерипаски было отклонено, поскольку могло создать сложности для следственных органов.

The New York Times отмечает, что Госдепартамент США на протяжении многих лет отказывался дать Дерипаске визу из-за подозрений в связях с организованной преступностью. В 2008 году он въезжал в США в рамках сделки с ФБР, которое попросило его о содействии в поисках пропавшего в Иране бывшего агента; позже бизнесмен въезжал в США по дипломатическим документам.

В марте 2017 года Associated Press сообщило, что бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт получал деньги от Олега Дерипаски за продвижение на Западе интересов российского лидера Владимира Путина. 
Дерипаска назвал публикацию клеветой и заявил, что готов «отстоять свою репутацию и имя» и выступить в Конгрессе США. Позже он подал на Associated Press в суд. И Дерипаска, и Манафорт настаивают, что их сотрудничество касалось исключительно бизнеса.
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