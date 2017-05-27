Зять Трампа предлагал российскому послу создать секретный канал связи с Кремлем

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в конце 2016 года предлагал российскому послу Сергею Кисляку создать секретный канал связи между командой Трампа и Кремлем для защиты коммуникаций от американских спецслужб. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве США, знакомые с данными разведки.

Предложение прозвучало 1–2 декабря на встречах в «Башне Трампа», где также присутствовал советник Трампа Майкл Флинн (в 2017 году последний был уволен за то, что не раскрыл вице-президенту Майклу Пенсу истинное содержание своих переговоров с Кисляком. — Прим. «Медузы»).

Как пишет газета, американские спецслужбы перехватили переговоры Кисляка с Москвой на эту тему. Посол якобы сообщал, что Кушнер предложил использовать для создания канала российские учреждения в США. По словам источников The Washington Post, Кисляк был поражен предположением, что американцы могут быть допущены к использованию российских каналов связи в посольстве или консульстве.

Об обсуждении Кушнером, Флинном и Кисляком создания секретного канала команды Трампа с Кремлем также сообщает Reuters. Кроме того, по данным агентства, Белый дом не раскрыл информацию о по крайней мере трех случаях общения Кушнера с Кисляком.

Обновление. По информации Associated Press, канал связи между Вашингтоном и Москвой планировали создать для обсуждения сирийского вопроса.