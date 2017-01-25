NBC News: ФБР прослушивала телефонные разговоры посла России в США
Сотрудники ФБР на регулярной основе прослушивают телефонные разговоры посла России в США Сергея Кисляка, сообщил NBC News высокопоставленный источник в американских спецслужбах.
Именно в результате такой прослушки и стало известно о нескольких разговорах между Кисляком и советником избранного на тот момент президента Дональда Трампа Майклом Флинном, которые состоялись в конце декабря 2016 года.
В разговорах Кисляка и Флинна, подчеркнул собеседник NBC News, сотрудники ФБР ничего подозрительного не обнаружили.
Никакого официального разбирательства по факту разговоров отставного генерала Майка Флинна и посла РФ Сергея Кисляка не проводилось, подчернул источники в спецслужбах, пожелавший остаться неназванным (англ.яз.).