NBC News: ФБР прослушивала телефонные разговоры посла России в США

В разговорах Кисляка и Флинна, подчеркнул собеседник NBC News, сотрудники ФБР ничего подозрительного не обнаружили.

Именно в результате такой прослушки и стало известно о нескольких разговорах между Кисляком и советником избранного на тот момент президента Дональда Трампа Майклом Флинном, которые состоялись в конце декабря 2016 года.

Сотрудники ФБР на регулярной основе прослушивают телефонные разговоры посла России в США Сергея Кисляка, сообщил NBC News высокопоставленный источник в американских спецслужбах.

Никакого официального разбирательства по факту разговоров отставного генерала Майка Флинна и посла РФ Сергея Кисляка не проводилось, подчернул источники в спецслужбах, пожелавший остаться неназванным (англ.яз.).

В середине января источники The Washington Post и Associated Press сообщили, что в конце декабря между послом РФ Сергеем Кисляком и советником Трампа Майком Флинном состоялось не менее пяти телефонных разговоров

Разговоры пришлись на тот период времени, когда президент США Барак Обама ввел новые санкции в отношении России из-за подозрений причастности властей РФ к хакерским атакам на американские цели.

Как отмечалось, сам по себе факт разговора советника избранного президента и иностранного дипломата не вызвает никаких вопросов, однако если в ходе бесед обсуждались санкции, то это может быть расценено как вмешательство посторонних лиц во внешнюю политику США.

Белый дом подтвердил лишь один телефонный разговор Флинна и Кисляка, в ходе которого, как утверждает пресс-служба президента США, советник Трампа выразил российскому послу соболезновния в связи с крушением самолета в Сочи.