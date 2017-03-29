Украинский Сбербанк продали за 130 миллионов долларов. Год назад предлагали 680 миллионов

Стоимость сделки по продаже украинской «дочки» Сбербанка сыну Михаила Гуцериева и Norvik Banka составляет примерно 130 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант».

Как отмечает издание, это ненамного меньше капитала украинского Сбербанка, который, по данным на октябрь 2016 года, составлял 144 миллиона долларов. При этом ранее «Коммерсант» писал, что в 2016 году за «дочку» Сбербанка предлагали 680 миллионов долларов.

Сделка по продаже Сбербанка, как ожидается, будет закрыта в первом полугодии 2017 года. После этого банк сменит название и будет работать под брендом Norvik Banka.