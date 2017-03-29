Суд отклонил жалобу на арест Николая Ляскина

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина на 25 суток. Об этом сообщается в твиттере московского отделения незарегистрированной Партии прогресса. Ляскин возглавляет это отделение.

Николай Ляскин был задержан во время московской акции против коррупции 26 марта. Его обвинили в нарушении порядка проведения митингов. 25 суток — максимальное наказание, назначенное задержанным на митинге.

Ляскин рассказывал, что в автозаке полицейский ударил его по голове.

По данным «ОВД-Инфо», во время акции в Москве были задержаны более тысячи человек. Митинги также проходили во многих других городах России, часто они сопровождались задержаниями.