РПЦ попросила передать ей Спасо-Бородинский монастырь в Подмосковье

Русская православная церковь намерена получить в свое пользование Спасо-Бородинский монастырь, расположенный на Бородинском поле в Подмосковье. Об этом заявил директор музея-заповедника «Бородино» Юрий Корнеев.

По его словам, настоятельница монастыря игуменья Серафима на переговорах заявила, что церковь будет «двигаться по пути решения вопроса». Для музея планируют создать дополнительные административные корпуса, так как сотрудники сейчас работают на территории монастыря.

Свое благословение на передачу монастыря дал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, рассказал начальник отдела межмузейных коммуникаций музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Валерий Климов.