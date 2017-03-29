Начался выход Великобритании из Евросоюза

Великобритания официально уведомила Европейский союз о своем намерении покинуть ЕС, запустив, тем самым, процедуру «Брекзита». Соответствующее письмо британского премьера Терезы Мэй получил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Обращение было подписано Мэй вечером 28 марта, его доставил в Брюссель посол Великобритании в ЕС сэр Тим Барроу. В нем Лондон сообщает, что вводит в действие статью 50 Договора о Евросоюзе.

Tim Barrow arrives at the Europa building in Brussels with a letter in hand. Picture: Reuters #Article50 #BrexitDay pic.twitter.com/jHA3tzLk1X — Lynzy Billing (@LynzyBilling) March 29, 2017

Процесс выхода из ЕС, как ожидается, займет два года.