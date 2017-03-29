Начался выход Великобритании из Евросоюза

BBC News
11:28, 29 марта 2017
Надежный источник

Великобритания официально уведомила Европейский союз о своем намерении покинуть ЕС, запустив, тем самым, процедуру «Брекзита». Соответствующее письмо британского премьера Терезы Мэй получил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Обращение было подписано Мэй вечером 28 марта, его доставил в Брюссель посол Великобритании в ЕС сэр Тим Барроу. В нем Лондон сообщает, что вводит в действие статью 50 Договора о Евросоюзе.

Процесс выхода из ЕС, как ожидается, займет два года.

Британцы проголосовали за отделение от Евросоюза на референдуме летом 2016 года. После этого свое одобрение процедуры утвердили парламент и королева Елизавета II.

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