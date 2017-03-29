ФСБ задержала нового главу департамента Минкультуры по «делу реставраторов»
Оперативники ФСБ задержали главу департамента инвестиций, реставрации и строительства Министерства культуры РФ Артема Новикова. Об этом сообщают источники «Фонтанки» и ТАСС.
Новикова подозревают в мошенничестве по так называемому «делу реставраторов». По этому делу под арестом находится бывший начальник возглавляемого Новиковым департамента Борис Мазо. Ожидается, что 29 марта следствие попросит отправить главу департамента Минкультуры в СИЗО.
По данным «Фонтанки», задержание прошло в здании Минкульта в 16:30 во вторник, 28 марта. В этот момент Новиков читал доклад о памятниках архитектуры в Крыму. Был ли в момент задержания в зале глава ведомства Владимир Мединский, неизвестно.
В этот же момент в доме Новикова начался обыск. Источники «Фонтанки» утверждают, что там нашли синтетические наркотики.
Новиков приходится сыном замдиректору Эрмитажа Михаилу Новикову.
Обновление. В Минкультуры заявили, что Новикова не задерживали. «Информация не соответствует действительности, это говорит об уровне современной журналистики», — сказали в пресс-службе министерства.