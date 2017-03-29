Замдиректора Эрмитажа отправлен под домашний арест по подозрению в мошенничестве

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Новиков арестован на два месяца.

Ранее 29 марта несколько информагентств со ссылкой на анонимные источники сообщали, что задержан сын Новикова — глава департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры Артем Новиков. По данным «Интерфакса», его действительно задержали, но затем отпустили.

В Минкультуры также заявили, что информация о задержании Артема Новикова не соответствует действительности.

О деталях дела в отношении Михаила Новикова ничего не сообщается, но его сына называли фигурантом «дела реставраторов» — о хищении бюджетных средств, выделенных на восстановление памятников культуры.