Боб Дилан согласился забрать Нобелевскую премию

Американский певец Боб Дилан в начале апреля встретится в Стокгольме с представителями Шведской королевской академии и заберет нобелевскую медаль и диплом.

Дилан даст в столице Швеции два концерта 1 и 2 апреля. В один из этих дней, сообщила пресс-служба академии, во время частной встречи певцу будет вручена награда.

Ожидается, что Дилан передаст академии запись своей нобелевской лекции. Личное выступление певца с лекцией не планируется.

Дилан должен прочитать лекцию до июня 2017 года. В противном случае он не получит денежную часть премии.