Боб Дилан согласился забрать Нобелевскую премию
Американский певец Боб Дилан в начале апреля встретится в Стокгольме с представителями Шведской королевской академии и заберет нобелевскую медаль и диплом.
Дилан даст в столице Швеции два концерта 1 и 2 апреля. В один из этих дней, сообщила пресс-служба академии, во время частной встречи певцу будет вручена награда.
Ожидается, что Дилан передаст академии запись своей нобелевской лекции. Личное выступление певца с лекцией не планируется.
Дилан должен прочитать лекцию до июня 2017 года. В противном случае он не получит денежную часть премии.
Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2016 году. Награда была присуждена ему с формулировкой «за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции». Две недели певец никак не реагировал на получение премии, затем он позвонил в Швецию и поблагодарил оргкомитет.
На церемонию награждения нобелевских лауреатов, прошедшую в декабре в Стокгольме, Дилан не приехал, сославшись на некие ранее взятые на себя «обязательства». Дилан подготовил нобелевскую речь, которая была зачитана на церемонии.
Лауреаты Нобелевской премии получают чек на 8 миллионов шведских крон (около 1,1 миллиона долларов по курсу на конец 2016 года).