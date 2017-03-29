Агентство «Прайм» удалило заметку под заголовком «Из-за тарифов „Платона“ растут цены на продукты».

Материал, опубликованный 27 марта, по-прежнему доступен в кэше. По адресу, где был размещен, сейчас говорится, что страница недоступна.

В заметке рассказывалось о протестах дальнобойщиков против системы сбора денег за проезд по федеральным трассам. Там же отмечалось, что из-за «Платона» растут цены на продукты: новые сборы повысили цены на молоко на полтора-два процента.

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