В Петербурге задержан организатор акции протеста дальнобойщиков. На площади сожгли машину

В Санкт-Петербурге задержан глава Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин — один из организаторов акции протеста дальнобойщиков, проходящей в России 27 марта.

По данным «Фонтанки», сотрудники правоохранительных органов задержали Бажутина, когда он направлялся на место проведения акции. Сотрудники ГИБДД остановили главу Объединения перевозчиков, обвинили его в вождении без прав и доставили в районный суд. Бажутину грозит административный арест на срок до 15 суток, заявил источник издания.

В рамках акции протеста дальнобойщиков в Санкт-Петербурге на площади Пролетарской Диктатуры был подожжен автомобиль «Нива». «На поджог „Нивы“ решились доведенные до отчаяния водители — представители Объединения перевозчиков России. Внутри машины горели покрышки», — рассказал «Фонтанке» представитель «Парнаса» Андрей Пивоваров.

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Сотрудники правоохранительных органов, сообщает «ОВД-Инфо», в день проведения акции пришли и к другим лидерам дальнобойщиков. Так, в Туле председатель местного Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Андрей Веденин был задержан на выходе из дома под предлогом проверки личности и страхового полиса на машину.

В Миассе глава местного межрегионального профсоюза был вызван повесткой 27 марта на допрос в полицию. Также сообщается о задержании водителей-дальнобойщиков, участвующих в акции, в Краснодарском и Ставропольском краях.