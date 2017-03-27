В Петербурге задержан организатор акции протеста дальнобойщиков. На площади сожгли машину

Фонтанка.ру
12:14, 27 марта 2017
Надежный источник

В Санкт-Петербурге задержан глава Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин — один из организаторов акции протеста дальнобойщиков, проходящей в России 27 марта.

По данным «Фонтанки», сотрудники правоохранительных органов задержали Бажутина, когда он направлялся на место проведения акции. Сотрудники ГИБДД остановили главу Объединения перевозчиков, обвинили его в вождении без прав и доставили в районный суд. Бажутину грозит административный арест на срок до 15 суток, заявил источник издания.

В рамках акции протеста дальнобойщиков в Санкт-Петербурге на площади Пролетарской Диктатуры был подожжен автомобиль «Нива». «На поджог „Нивы“ решились доведенные до отчаяния водители — представители Объединения перевозчиков России. Внутри машины горели покрышки», — рассказал «Фонтанке» представитель «Парнаса» Андрей Пивоваров.

27 марта 2017 Всероссийская стачка Дальнобойщиков Началась
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Сотрудники правоохранительных органов, сообщает «ОВД-Инфо», в день проведения акции пришли и к другим лидерам дальнобойщиков. Так, в Туле председатель местного Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Андрей Веденин был задержан на выходе из дома под предлогом проверки личности и страхового полиса на машину. 

В Миассе глава местного межрегионального профсоюза был вызван повесткой 27 марта на допрос в полицию. Также сообщается о задержании водителей-дальнобойщиков, участвующих в акции, в Краснодарском и Ставропольском краях.

Всероссийская акция протеста водителей дальнобойщиков, выступающих против платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам, началась утром 27 марта. Объединение перевозчиков России рассчитывает, что в акции протеста примут участие не менее 10 тысяч водителей по всей стране.
Водители протестуют против планов пересмотреть тарифы за проезд грузовиков по федеральным трассам, взимаемые через систему «Платон» (плата за тонны). С апреля 2017 года тариф за проезд планируется повысить на 25 процентов.
Система «Платон» была введена в ноябре 2015 года. На фоне масштабных акций протеста, устроенных тогда водителями-дальнобойщиками, правительство резко снизило размеры штрафов за неоплату проезда и несколько раз продлевало срок действия льготного тарифа.

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