В России началась акция протеста дальнобойщиков
В российских регионах началась массовая акция протеста дальнобойщиков, которые выступают против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон».
Участвующие в акции водители выстраивают свои фуры вдоль дорог. О начале акции сообщают из Санкт-Петербурга, Татарстана, Приморья, Амурской области и других регионов.
В Петербурге началась стачка дальнобойщиков. Дофига машин: вид с одной только стороны трассы: pic.twitter.com/sj0UabjMaR— Арсений Веснин (@ars_ves) 27 марта 2017 г.
Читинские дальнобойщики устроили забастовку против «Платона» https://t.co/ZhtmOZXHUW pic.twitter.com/kJx7kosBAU— Тайга.инфо (@taygainfo) March 27, 2017
Ранее Объединение перевозчиков России объявило, что в акции 27 марта примут участие не менее 10 тысяч водителей.
Протестную акцию организовали несмотря на то, что 24 марта правительство объявило о смене планов по повышению тарифов «Платона». Если ранее власти хотели отменить льготную ставку и повысить тариф вдвое, то теперь его поднимут только на четверть.