В России началась акция протеста дальнобойщиков

Арсений Веснин
08:19, 27 марта 2017
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В российских регионах началась массовая акция протеста дальнобойщиков, которые выступают против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон».

Участвующие в акции водители выстраивают свои фуры вдоль дорог. О начале акции сообщают из Санкт-Петербурга, Татарстана, Приморья, Амурской области и других регионов.

Ранее Объединение перевозчиков России объявило, что в акции 27 марта примут участие не менее 10 тысяч водителей.
Протестную акцию организовали несмотря на то, что 24 марта правительство объявило о смене планов по повышению тарифов «Платона». Если ранее власти хотели отменить льготную ставку и повысить тариф вдвое, то теперь его поднимут только на четверть.

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