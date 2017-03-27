В России началась акция протеста дальнобойщиков

В Петербурге началась стачка дальнобойщиков. Дофига машин: вид с одной только стороны трассы: pic.twitter.com/sj0UabjMaR

Участвующие в акции водители выстраивают свои фуры вдоль дорог. О начале акции сообщают из Санкт-Петербурга , Татарстана , Приморья , Амурской области и других регионов.

В российских регионах началась массовая акция протеста дальнобойщиков, которые выступают против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон».

Ранее Объединение перевозчиков России объявило , что в акции 27 марта примут участие не менее 10 тысяч водителей.

Протестную акцию организовали несмотря на то, что 24 марта правительство объявило о смене планов по повышению тарифов «Платона». Если ранее власти хотели отменить льготную ставку и повысить тариф вдвое, то теперь его поднимут только на четверть.