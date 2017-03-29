Органы опеки попытались забрать детей из квартиры арестованного лидера протеста дальнобойщиков
Сотрудники органов опеки и полицейские 28 марта пришли в квартиру арестованного на 14 суток лидера протеста дальнобойщиков Андрея Бажутина, чтобы забрать его троих несовершеннолетних детей.
Как пишет «Фонтанка», накануне на заседании суда стало известно, что беременная жена активиста находится на сохранении в роддоме. После этого судья Марина Афанасьева постановила уведомить полицию и органы опеки «для решения вопроса о помещении детей в детское учреждение в случае необходимости».
По словам правозащитника Динара Идрисова, 28 марта Наталья Бажутина «экстренно выписалась» и к моменту прихода полицейских была дома. «Фонтанка» пишет, что полицейские, встретив женщину, сняли «государственные притязания на детей»; Идрисов утверждает, что «забрать детей помешали соседи».