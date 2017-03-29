Органы опеки попытались забрать детей из квартиры арестованного лидера протеста дальнобойщиков

По словам правозащитника Динара Идрисова, 28 марта Наталья Бажутина «экстренно выписалась» и к моменту прихода полицейских была дома. «Фонтанка» пишет, что полицейские, встретив женщину, сняли «государственные притязания на детей»; Идрисов утверждает, что «забрать детей помешали соседи».

Как пишет «Фонтанка», накануне на заседании суда стало известно, что беременная жена активиста находится на сохранении в роддоме. После этого судья Марина Афанасьева постановила уведомить полицию и органы опеки «для решения вопроса о помещении детей в детское учреждение в случае необходимости».

Сотрудники органов опеки и полицейские 28 марта пришли в квартиру арестованного на 14 суток лидера протеста дальнобойщиков Андрея Бажутина, чтобы забрать его троих несовершеннолетних детей.

Андрей Бажутин — один из организаторов акции протеста дальнобойщиков, которая началась в России 27 марта. Он был задержан по дороге на акцию и обвинен в вождении без прав. Позже суд арестовал его. Задержаны были некоторые лидеры акции в других городах.

Всероссийская акция протеста водителей дальнобойщиков, выступающих против платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам, началась утром 27 марта. Объединение перевозчиков России рассчитывает, что в акции протеста примут участие не менее 10 тысяч водителей по всей стране.

Водители протестуют против планов пересмотреть тарифы за проезд грузовиков по федеральным трассам, взимаемые через систему «Платон» (плата за тонны). С апреля 2017 года тариф за проезд планируется повысить на 25 процентов.