Правозащитники пожаловались в прокуратуру на пытки задержанных в Москве

Сообщество Gulagu.net обратилось к прокурору Москвы Владимиру Чурикову с просьбой проверить условия содержания задержанных на акции протеста 26 марта в отделе полиции района Метрогородок. Открытое письмо опубликовано основателем сообщества Владимиром Осечкиным.

Он отмечает, что «фактически к задержанным применены пытки», так как их лишили сна, еды и питьевой воды. Участников акции поместили в заведомо переполненные камеры, выяснила замглавы наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Матрасы им выдали только вечером 27 марта — более чем через сутки.

Задержанные также пожаловались на то, что на них в течение более чем шести часов не составляли протоколы. Полиция не сообщила родственникам задержанных об их местонахождении.

Осечкин попросил прокурора проверить, нет ли в действиях полиции состава преступления по статьям о злоупотреблении и превышении полномочий, подлоге и незаконном задержании.