Государственные телеканалы и Кремль реагируют на акции протеста по всей России. Максимально коротко
Снег и заморозки сохранятся в столичном регионе. В Туве обострилась паводковая ситуация. В Донбассе продолжаются обстрелы. В России отмечают День Росгвардии. Навальный просто хотел «пошалить», но у него ничего не получилось — это даже акцией протеста не назовешь. Митинги еще рано обсуждать. Это провокация: нужно было митинговать там, где разрешили власти. Госдеп молчит про обстрелы в Мосуле, а про задержания на митингах сразу выступил — это двойные стандарты. Школьники еще ничего не понимают, могут только Шурыгину обсуждать. И вообще они туда за деньги пришли. Кремль не формирует повестку федеральных каналов. Информация обильна, она абсолютно свободна в своем хождении и распространении.
Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС