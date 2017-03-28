Nike потребовала удалить пост «Команды Навального» со слоганом «Just do it»

Производитель спортивной одежды и экипировки Nike потребовал от представителей политика Алексея Навального удалить из соцсетей пост с рекламным слоганом « » перед протестной акцией в Москве. Об этом сказано в электронном письме, которое цитирует «Медиазона».

Письмо в штаб Навального направила юридическая фирма «Пепеляев Групп», которая представляет интересы Nike. Там потребовали убрать пост «Команды Навального», в котором стоит фотография человека в кроссовках и подписью «Just do it».

Юристы заметили, что Nike «не вовлечена в политическую деятельность», а слоган зарегистрирован как товарный знак. При этом в фирме сослались на то, что 26 марта, в день протестов, Nike планировала свою акцию в Москве.

«Таким образом, несанкционированное использование символики Найк Инноувейт С. В. может повлечь различные негативные последствия для участников всех акций, в том числе не извещенных о проведении их в один день в одном месте», — заметили юристы.

Где именно должна была проходить акция Nike, «Медиазоне» выяснить не удалось. В этот день сообщалось только об открытии магазина.

Представители «Пепеляев Групп» не смогли оперативно прокомментировать «Медузе» свое письмо в штаб Навального.