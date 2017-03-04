Закажи кроссовки и плавки. Но не панаму! Попробуй обойти премьер-министра в интернет-магазине: игра «Медузы»

Как играть: Ваша задача — заказать больше кроссовок, плавок и рубашек, чем удалось Дмитрию Медведеву за три месяца. Перед вами будут летать самые разные вещи, но вы должны положить в корзину только те, которые любит премьер-министр (если верить расследованию ФБК). Если мимо пролетает нужный заказ — смело проводите по нему карточкой. Если нет — ни в коем случае не трогайте, игра закончится. У вас 45 секунд.