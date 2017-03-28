Наталья Водянова начала сбор подписей в поддержку Юлии Самойловой

Российская модель и основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова начала сбор подписей под петицией с требованием разрешить певице Юлии Самойловой выступить на «Евровидении» в Киеве. Петиция опубликована на сайте Change.org. На момент публикации новости ее подписали более 50 тысяч человек.

«Если причиной запрета и разразившегося скандала являются политические игры России и Украины, то Юлия оказалась их заложницей. Единственным способом повлиять на несправедливость ситуации будет нам, гражданам России и Украины, сплотиться и добиться права ее участия, поддержать Юлию на простом человеческом уровне», — говорится в петиции.

Петиция адресована, в частности, Европейскому вещательному союзу, президенту Украины Петру Порошенко и гендиректору Первого канала Константину Эрнсту.