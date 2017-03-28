Наталья Водянова начала сбор подписей в поддержку Юлии Самойловой
Российская модель и основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова начала сбор подписей под петицией с требованием разрешить певице Юлии Самойловой выступить на «Евровидении» в Киеве. Петиция опубликована на сайте Change.org. На момент публикации новости ее подписали более 50 тысяч человек.
«Если причиной запрета и разразившегося скандала являются политические игры России и Украины, то Юлия оказалась их заложницей. Единственным способом повлиять на несправедливость ситуации будет нам, гражданам России и Украины, сплотиться и добиться права ее участия, поддержать Юлию на простом человеческом уровне», — говорится в петиции.
Петиция адресована, в частности, Европейскому вещательному союзу, президенту Украины Петру Порошенко и гендиректору Первого канала Константину Эрнсту.
Каждая подпись под этой петицией станет не только словом в поддержку справедливости, но голосом против вражды наших народов, против политических игр и манипуляций, в поддержку всех наших друзей и близких по обе стороны границы, во имя мира и любви.