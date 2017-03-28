МВД дало установку «свести к минимуму задержания» протестующих в Москве. Полиция задержала тысячу человек

В МВД заявили, что перед акцией протеста в центре Москвы полицейским дали установку «свести к минимуму задержания». Об этом рассказал замглавы ведомства Игорь Зубов, дав действиям полицейских позитивную оценку.

Он также заметил, что сотрудников попросили быть лояльными и не допускать провокаций.

В результате, по официальным данным, в Москве задержали более 600 человек. По подсчетам правозащитников, в отделы полиции попали более тысячи человек, из которых 46 — несовершеннолетние.

В любом случае задержания стали самыми масштабными за последние годы. Во время «Марша миллионов» на Болотной площади в 2012 году задержали менее 500 человек.

Зубов добавил, что по итогам акции будет устроен «полноценный разбор». Выводы будут сделаны, в том числе, в связи с серьезными травмами одного из бойцов Росгвардии. Других пострадавших, по словам Зубова, нет.