Минобрнауки предложило ужесточить правила выдачи субсидий фонду Ролдугина

Министерство образования и науки подготовило законопроект, ужесточающий правила получения субсидий из федерального бюджета для фонда «Талант и успех» виолончелиста Сергея Ролдугин, сообщает РБК.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте раскрытия правовой информации.

По действующим правилам фонд Ролдугина получает средства из бюджета, направляя заявки в правительство. Размер запрашиваемых субсидий фонд определяет самостоятельно.

Минобрнауки предлагает лишить «Талант и успех» права самостоятельно определять размер субсидий и получать средства из бюджета в уведомительном порядке. Кто в этом случае будет определять размер выделяемых фонду средств, в законопроекте не указывается.

Также фонд Ролдугина предполагается обязать регулярно отчитываться о расходуемых субсидиях и возвращать неизрасходованные средства в бюджет. В случае, если фонд не достигнет заявленных показателей эффективности, ему, следует из документа, будет грозить штраф.

В фонде «Талант и успех» сообщили РБК, что изучат проект постановления правительства, после чего направят свои замечания в Минобрнауки.