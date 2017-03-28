Минобрнауки предложило ужесточить правила выдачи субсидий фонду Ролдугина

РБК
05:31, 28 марта 2017
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Министерство образования и науки подготовило законопроект, ужесточающий правила получения субсидий из федерального бюджета для фонда «Талант и успех» виолончелиста Сергея Ролдугин, сообщает РБК.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте раскрытия правовой информации.

По действующим правилам фонд Ролдугина получает средства из бюджета, направляя заявки в правительство. Размер запрашиваемых субсидий фонд определяет самостоятельно.

Минобрнауки предлагает лишить «Талант и успех» права самостоятельно определять размер субсидий и получать средства из бюджета в уведомительном порядке. Кто в этом случае будет определять размер выделяемых фонду средств, в законопроекте не указывается.

Также фонд Ролдугина предполагается обязать регулярно отчитываться о расходуемых субсидиях и возвращать неизрасходованные средства в бюджет. В случае, если фонд не достигнет заявленных показателей эффективности, ему, следует из документа, будет грозить штраф.

В фонде «Талант и успех» сообщили РБК, что изучат проект постановления правительства, после чего направят свои замечания в Минобрнауки.

Изменения, запланированные Минобрнауки, должны привести постановление о правилах предоставления субсидий для фонда в соответствие с действующим бюджетным законодательством, заявили РБК в пресс-службе фонда «Талант и успех». Правки ведомства не изменят «выделения субсидий» на образовательные программы, которые реализуются в центре по работе с одаренными детьми «Сириус» (этот центр учредил фонд «Талант и успех». — РБК).

РБК
В ближайшие три года фонд «Талант и успех» получит из бюджета почти 5,6 миллиарда рублей. В 2017 году фонду будет выделено 1,6 миллиарда рублей. В 2018–2019 годах фонд получит еще почти 4 миллиарда рублей.
В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин публично выразил недовольство тем, как фонд Ролдугина расходует бюджетные средства. «Мы три сотни миллионов туда заправили, а денег используется 15 процентов там», — заявил тогда президент.
Образовательный фонд «Талант и успех» был создан в конце 2014 года. Его учредителями стали музыкант и бизнесмен Сергей Ролдугин, которого называют другом президента РФ Владимира Путина. Фонд, в числе прочего, реализует программы по работе с одаренными детьми в образовательном центре «Сириус».
Сергей Ролдугин был одним из фигурантов расследования, проведенного журналистами из разных стран мира на основе документов «Панамского архива». Из документов следовало, что Ролдугин на протяжении нескольких лет был владельцем офшорных компаний с оборотом в миллиарды долларов.
Авторы расследования предположили, что Ролдугин лишь формально владел этими компаниями, а средства принадлежал другим лицам. Путин, комментируя историю с офшорами Ролдугина, заявил, что почти все заработанные деньги тот истратил, приобретая за границей и привозя в Россию дорогостоящие музыкальные инструменты

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