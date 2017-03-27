Вашингтон осудил массовые задержания в России

Politico
05:43, 27 марта 2017
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Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что Соединенные Штаты категорически осуждают задержания сотен человек на антикоррупционных митингах и шествиях по всей России.

По словам Тонера, в Госдепартаменте выражают беспокойство в связи с задержанием инициатора протестных акций Алексея Навального. Представитель Госдепартамента заявил, что США призывают отпустить на свободу всех мирных протестующих.

Также с призывов отпустить всех задержанных выступили в Евросоюзе. В заявлении ЕС говорится, что задержания сотен людей, включая Навального, нарушают базовые права человека на выражение взглядов, прописанные в российской Конституции.

«Народ России, как и любой другой, заслуживает правительство, которое поддерживает открытый рынок идей, прозрачное и подотчетное управление, равенство перед законом и возможность пользоваться своими правами без страха наказания», — заявил Тонер (англ. яз.).

Politico
В России 26 марта более чем в ста городах прошли как согласованные, так и не согласованные с властями акции протеста, поводом для которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева.
Наиболее многочисленное шествие прошло в центре Москвы, власти города не давали на него разрешения. По последним данным, в ходе акции задержали не менее тысячи человек, многие из задержанных по состоянию на утро понедельника, 27 марта, остаются в отделениях полиции.

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