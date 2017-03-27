Вашингтон осудил массовые задержания в России

Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что Соединенные Штаты категорически осуждают задержания сотен человек на антикоррупционных митингах и шествиях по всей России.

По словам Тонера, в Госдепартаменте выражают беспокойство в связи с задержанием инициатора протестных акций Алексея Навального. Представитель Госдепартамента заявил, что США призывают отпустить на свободу всех мирных протестующих.

Также с призывов отпустить всех задержанных выступили в Евросоюзе. В заявлении ЕС говорится, что задержания сотен людей, включая Навального, нарушают базовые права человека на выражение взглядов, прописанные в российской Конституции.