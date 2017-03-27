Союз журналистов Москвы потребует от МВД объяснений в связи с задержаниями сотрудников СМИ

Союз журналистов Москвы намерен потребовать от руководства правоохранительных органов разъяснений в связи с задержаниями журналистов на акции протеста.

Соответствующее обращение, сообщил «Интерфаксу» глава союза Павел Гусев, будет в ближайшее время направлено на имя руководителей МВД и полиции Москвы.

За последние годы, по словам Гусева, это первый случай, когда журналистов забирали в автозаки и отвозили в отделения полиции.

«У Союза журналистов Москвы есть соглашение с ГУВД о специальной аккредитации журналистов, которые работают на массовых мероприятиях. Новое руководство столичной полиции или не знает о нем, или почему-то его проигнорировало», — заявил глава Союза журналистов Москвы.

По словам Гусева, в числе прочего, были нарушены конституционные права журналистов на получение информации.