Президент РФ Владимир Путин поручил создать научно-техническую долину «Воробьевы горы», учредителем которой будет Московский государственный университет (МГУ).

Для создания «Воробьевых гор», говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте президента, до 1 июля 2017 года Госдума должна рассмотреть и принять проект федерального закона «О научно-технологических долинах».

После принятия закона до 1 декабря 2017 года должно быть принято решение о создании научно-технической долины «Воробьевы горы».

Учредителем фонда, образуемого в целях инфраструктурного и научно-методического обеспечения деятельности «Воробьевых гор», и учредителем управляющей компании, образуемой для реализации проекта по созданию и функционированию этой научно-технологической долины, будет МГУ.

Границы «Воробьевых гор» планируется определить к 1 декабря 2017 года, а до 1 мая 2018 года обеспечить «передачу фонду и управляющей компании имущества, необходимого для осуществления ими уставной деятельности».