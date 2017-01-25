Создание Технологической долины МГУ отложено

Начало реализации проекта научно-технологической долины МГУ, созданием которой занимается «Иннопрактика» Катерины Тихоновой, откладывается.

Как сообщили источники «Дождя», близкие к правительству и руководству МГУ, до сих пор не принято принципиальное решение о том, кто будет распоряжаться территорией Технологической долины.

Земля, на которой должна расположиться Технологическая долина, находится в бессрочном пользовании у МГУ, и, по мнению руководства вуза, должна в таком статусе и остаться.

Однако в марте 2016 года правительство представило законопроект о Технологической долине, в котором предлагается отдать территорию, где разместится кластер, некой управляющей компании на правах аренды или даже собственности. В МГУ выступили категорически против такой инициативы.

На заседании научного совета, прошедшем в декабре, ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что продолжается «детальное обсуждение» вопроса о правах на землю, где планируется разместить научно-технологический кластер.

Из-за спора вокруг прав на землю законопроект, сообщает «Дождь», уже почти год не может попасть в Госдуму.

В повестке заседания попечительского совета МГУ, который пройдет 25 января при участии президента РФ Владимира Путина, вопрос о создании Технологической долины отсутствует, рассказали источники телеканала.