Сотрудника ФБК Николая Ляскина арестовали на 25 суток
Тверской суд Москвы арестовал главу московского отделения незарегистрированной Партии прогресса, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина на 25 суток. Об этом сообщает сотрудник ФБК Георгий Албуров.
Ляскина признали виновным в повторном нарушении порядка проведения акции (пункт 8 статьи 20.2 КоАП), пишет «Медиазона».
Ляскин был задержан на митинге против коррупции в Москве 26 марта. Вечером того же дня он был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга; по его словам, в автозаке полицейский ударил его по голове.
Николая Ляскина выводят из Тверского "суда" -- арест 25 суток pic.twitter.com/Q42oQt1jvt— Nikolay Kasyan (@nik_kassian) March 27, 2017
26 марта в российских городах прошли акции против коррупции, организованные после выхода расследования ФБК о «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, акции не были согласованы городскими властями.
В Москве во время акции полиция задержала около тысячи человек. Основатель ФБК Алексей Навальный также был задержан; на следующий день его арестовали на 15 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции; по статье о повторном нарушении порядка проведения акции его оштрафовали на 20 тысяч рублей.