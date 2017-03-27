Сотрудника ФБК Николая Ляскина арестовали на 25 суток

Ляскин был задержан на митинге против коррупции в Москве 26 марта. Вечером того же дня он был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга; по его словам, в автозаке полицейский ударил его по голове.

Тверской суд Москвы арестовал главу московского отделения незарегистрированной Партии прогресса, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина на 25 суток. Об этом сообщает сотрудник ФБК Георгий Албуров.

26 марта в российских городах прошли акции против коррупции, организованные после выхода расследования ФБК о «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, акции не были согласованы городскими властями.

В Москве во время акции полиция задержала около тысячи человек. Основатель ФБК Алексей Навальный также был задержан; на следующий день его арестовали на 15 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции; по статье о повторном нарушении порядка проведения акции его оштрафовали на 20 тысяч рублей.