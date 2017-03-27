Фигурант «болотного дела» Алексей Полихович арестован в Белоруссии на 12 суток

Суд в Минске приговорил россиянина Алексея Полиховича к 12 суткам административного ареста, сообщил телеканалу «Дождь» отец задержанного.

Алексей Полихович был задержан 25 марта на несанкционированной акции оппозиции в Минске. Кроме Полиховича, на акции, как сообщалось, была задержана гражданка России Ольга Рощина.

В посольстве РФ в Минске сообщили РИА Новости, что выясняют обстоятельства задержания двоих россиян на акции протеста, а также их местонахождение в данный момент.