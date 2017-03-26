В Белоруссии задержали фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича

В Белоруссии 25 марта был задержан гражданин РФ Алексей Полихович, который был осужден по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года и освобожден условно-досрочно осенью 2015 года.

Имя Полиховича есть в перечне задержанных на акции по случаю Дня Воли, подготовленном незарегистрированным белорусским правозащитным центром «Весна». Cотрудник проекта «ОВД-Инфо» Григорий Дурново подтвердил «Медузе», что задержан именно фигурант «болотного дела», а не его тезка.

Обстоятельства задержания Полиховича неизвестны. Был ли Полихович освобожден, к моменту публикации новости не известно.

«Весна» также сообщила о задержании гражданки РФ Ольги Р. Как рассказала «Медузе» журналистка Адарья Гуштын со ссылкой на других задержанных, россиянку зовут Ольга Рощина. По словам журналистки, в полиции она требовала позвонить в посольство и просила воды, чтобы запить лекарства; после этого ее было решено отправить в Центр изоляции правонарушителей.

25 марта 2017 года в Минске были задержаны несколько сотен человек, участвовавших в акции по случаю Дня Воли — неофициального праздника, приуроченного к созданию в 1918 году Белорусской народной республики. По данным TUT.BY, задержаны были 700 человек.