В Москве начались задержания на антикоррупционной акции
В Москве произошли первые задержания в связи с антикоррупционной акцией, проходящей 26 марта по всей России. Как сообщают «Грани.ру», полиция начала задерживать прохожих на Пушкинской площади.
Началос винтилово #ДимонОтветит pic.twitter.com/uWKeUUJgxE— Грани.Ру (@GraniTweet) 26 марта 2017 г.
У Пушкина начали задерживать праздношатающихся pic.twitter.com/uLDQniWGTd— Грани.Ру (@GraniTweet) March 26, 2017
Сколько именно человек было задержано, пока неизвестно. Судя по твиттеру «Граней», речь идет минимум о двух участниках акции.
Задержания также начались у станции метро «Белорусская». Как сообщают очевидцы, там задержаны уже 10 человек.
March 26, 2017
26 марта по всей России начались акции, связанные с расследованием Фонда борьбы с коррупцией в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева. В некоторых городах власти согласовали акции, в некоторых — нет.
В Москве акция не была согласована городскими властями, правоохранительные органы предостерегли жителей от участия в мероприятии.