В Москве начались задержания на антикоррупционной акции

В Москве произошли первые задержания в связи с антикоррупционной акцией, проходящей 26 марта по всей России. Как сообщают «Грани.ру», полиция начала задерживать прохожих на Пушкинской площади.

У Пушкина начали задерживать праздношатающихся pic.twitter.com/uLDQniWGTd — Грани.Ру (@GraniTweet) March 26, 2017

Сколько именно человек было задержано, пока неизвестно. Судя по твиттеру «Граней», речь идет минимум о двух участниках акции.

Задержания также начались у станции метро «Белорусская». Как сообщают очевидцы, там задержаны уже 10 человек.