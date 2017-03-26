В Москве начались задержания на антикоррупционной акции

Грани.ру
10:19, 26 марта 2017
Надежный источник

В Москве произошли первые задержания в связи с антикоррупционной акцией, проходящей 26 марта по всей России. Как сообщают «Грани.ру», полиция начала задерживать прохожих на Пушкинской площади.

Сколько именно человек было задержано, пока неизвестно. Судя по твиттеру «Граней», речь идет минимум о двух участниках акции.

Задержания также начались у станции метро «Белорусская». Как сообщают очевидцы, там задержаны уже 10 человек.

26 марта по всей России начались акции, связанные с расследованием Фонда борьбы с коррупцией в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева. В некоторых городах власти согласовали акции, в некоторых — нет.
В Москве акция не была согласована городскими властями, правоохранительные органы предостерегли жителей от участия в мероприятии.

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