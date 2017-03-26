Полиция начала зачистку Пушкинской площади в Москве. Задержаны десятки людей
На Пушкинской площади в Москве начал работать отряд ОМОН, который разбивает ряды участников акции протеста против коррупции. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» с места событий.
Группа бойцов ОМОН врезается в толпу собравшихся и вытесняет их с площади. Задержаны около десяти человек. Полицейские применяют дубинки. По оценке корреспондента, к площади стягивают около 200 бойцов ОМОН, они цепью выдавливают людей.
Всего полиция задержала около 40-50 человек.
В эфире «Дождя» сообщают, что на площади применили газ. Корреспонденты «Медузы» этого не подтверждают.
Задержания на Пушкинской площади pic.twitter.com/W3oDl1p5bR— RTVi (@RTVi) 26 марта 2017 г.
На пушкинской жёсткое винтилово pic.twitter.com/yFI6JAdALF— dk (@ksnchk) March 26, 2017
26 марта в Москве и многих городах проходят антикоррупционные акции, которые в большинстве случаев не согласованы с властями. Акции организовал Алексей Навальный, который сам ранее был задержан в Москве.