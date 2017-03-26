Леонид Волков записал видеообращение из ОВД
Руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков, задержанный вместе с сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией 26 марта, записал видеообращение из ОВД.
Волков рассказал, что сотрудников обвиняют по статье 19.3 КОАП — неповиновение законному требованию сотрудника полиции. О том, что его самого могут обвинять по 282 статье УК (экстремизм), он не упомянул.
По словам Волкова, его коллег продержат в отделении как минимум до утра 27 марта, когда начнется суд. Несмотря на это он пообещал, что и ФБК, и предвыборный штаб Навального продолжат работу.
Сотрудники ФБК 26 марта вели интернет-трансляцию о массовых выступлениях против коррупции. В ходе задержания Волкову заявили, что против него может быть возбуждено дело об экстремизме за высказывания в эфире. После задержания сотрудников в здании ФБК начался обыск.
Массовые акции против коррупции, поводом для которых стало расследование ФБК о «тайной империи» Дмитрия Медведева, состоялись в десятках городов России.
По данным «ОВД-Инфо», в Москве на акции против коррупции были задержаны более 880 человек. Часть из них отпустили из отделов полиции. На задержанных составляют административные протоколы о нарушении порядка проведения митингов и о неповиновении распоряжениям сотрудников полиции.