Леонид Волков записал видеообращение из ОВД

Руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков, задержанный вместе с сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией 26 марта, записал видеообращение из ОВД.

Волков рассказал, что сотрудников обвиняют по статье 19.3 КОАП — неповиновение законному требованию сотрудника полиции. О том, что его самого могут обвинять по 282 статье УК (экстремизм), он не упомянул.

По словам Волкова, его коллег продержат в отделении как минимум до утра 27 марта, когда начнется суд. Несмотря на это он пообещал, что и ФБК, и предвыборный штаб Навального продолжат работу.