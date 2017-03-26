Глава московского отделения Партии прогресса попал в больницу после задержания

Глава московского отделения незарегистрированной Партии прогресса Николай Ляскин доставлен в больницу имени Боткина с подозрением на сотрясение мозга. Об этом Ляскин написал в твиттере.

По словам Ляскина, травму он получил после задержания на антикоррупционном митинге: в автозаке сотрудник полиции ударил его по голове.