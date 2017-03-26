Глава московского отделения Партии прогресса попал в больницу после задержания

Николай Ляскин
19:56, 26 марта 2017
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Глава московского отделения незарегистрированной Партии прогресса Николай Ляскин доставлен в больницу имени Боткина с подозрением на сотрясение мозга. Об этом Ляскин написал в твиттере.

По словам Ляскина, травму он получил после задержания на антикоррупционном митинге: в автозаке сотрудник полиции ударил его по голове.

Митинги, организованные Фондом борьбы с коррупцией, прошли 26 марта в 80 городах России. Во многих городах они не были согласованы и сопровождались массовыми задержаниями участников. В Москве было задержано более 700 человек.

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