Глава московского отделения Партии прогресса попал в больницу после задержания
Глава московского отделения незарегистрированной Партии прогресса Николай Ляскин доставлен в больницу имени Боткина с подозрением на сотрясение мозга. Об этом Ляскин написал в твиттере.
По словам Ляскина, травму он получил после задержания на антикоррупционном митинге: в автозаке сотрудник полиции ударил его по голове.
В автозаке сотрудник полиции ударил по голове. Приехала бригада скорой помощи. Хотят госпитализировать. Подозрение на сотрясение мозга. pic.twitter.com/7eQGKJIGn9— Николай Ляскин (@nlyaskin) March 26, 2017
Митинги, организованные Фондом борьбы с коррупцией, прошли 26 марта в 80 городах России. Во многих городах они не были согласованы и сопровождались массовыми задержаниями участников. В Москве было задержано более 700 человек.