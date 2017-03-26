Алексея Навального задержали на антикоррупционной акции в Москве
Обновление. В отношении Навального составили административный протокол по статье о нарушении правил проведения митинга.
В Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный, который присоединился к акции против коррупции. Навального задержали на углу Мамонтовского переулка, когда он шел по Тверской улице, пишет директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.
Шедшие рядом с Навальным участники акции заблокировали полицейский автобус, куда поместили политика, и не дают ему выехать с места задержания.
Сам Навальный написал из автозака, что с ним все хорошо, и призвал не пытаться вызволить его из машины. «Наша сегодняшняя тема — борьба с коррупцией», — добавил политик.
26 марта 2017 г.
March 26, 2017
Кто-то перегородил машиной специально. Тут никто не боится pic.twitter.com/8FBFTXICrx— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 26, 2017
26 марта в десятках российских городов прошли акции против коррупции, поводом для которых стало расследование Навального и его фонда о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.
В большинстве случаев, в том числе в Москве, акции не были согласованы с местными властями.