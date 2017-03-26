Алексея Навального задержали на антикоррупционной акции в Москве

Обновление. В отношении Навального составили административный протокол по статье о нарушении правил проведения митинга.

В Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный, который присоединился к акции против коррупции. Навального задержали на углу Мамонтовского переулка, когда он шел по Тверской улице, пишет директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

Шедшие рядом с Навальным участники акции заблокировали полицейский автобус, куда поместили политика, и не дают ему выехать с места задержания.

Сам Навальный написал из автозака, что с ним все хорошо, и призвал не пытаться вызволить его из машины. «Наша сегодняшняя тема — борьба с коррупцией», — добавил политик.