Алексея Навального задержали на антикоррупционной акции в Москве

Роман Рубанов
11:18, 26 марта 2017
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Обновление. В отношении Навального составили административный протокол по статье о нарушении правил проведения митинга.

В Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный, который присоединился к акции против коррупции. Навального задержали на углу Мамонтовского переулка, когда он шел по Тверской улице, пишет директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

Шедшие рядом с Навальным участники акции заблокировали полицейский автобус, куда поместили политика, и не дают ему выехать с места задержания.

Сам Навальный написал из автозака, что с ним все хорошо, и призвал не пытаться вызволить его из машины. «Наша сегодняшняя тема — борьба с коррупцией», — добавил политик.

26 марта в десятках российских городов прошли акции против коррупции, поводом для которых стало расследование Навального и его фонда о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.
В большинстве случаев, в том числе в Москве, акции не были согласованы с местными властями.

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