истории

Москва готовится к антикоррупционной акции. Фотографии

Meduza
10:38, 26 марта 2017

Отряд ОМОН в центре Москвы перед антикоррупционной акцией

Фото: Александр Земляниченко / АР / Scanpix / LETA

Утром 26 марта в центр Москвы были стянуты значительные силы полиции и Росгвардии. Правоохранительные органы готовятся к массовой акции против коррупции, которую запланировал Алексей Навальный и его сторонники. Городские власти не согласовали проведение массового мероприятия и предостерегли участников от нарушения общественного порядка. Так выглядели улицы центра столицы перед самым началом акции.

Сотрудники полиции в Большом Путинковском переулке перед началом акции против коррупции
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA
Сотрудники полиции на Тверском бульваре
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA
Страстной бульвар
Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA
Сотрудники полиции на Тверской улице
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA
Сотрудники полиции на Страстном бульваре
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA

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