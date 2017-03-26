Москва готовится к антикоррупционной акции. Фотографии

Утром 26 марта в центр Москвы были стянуты значительные силы полиции и Росгвардии. Правоохранительные органы готовятся к массовой акции против коррупции, которую запланировал Алексей Навальный и его сторонники. Городские власти не согласовали проведение массового мероприятия и предостерегли участников от нарушения общественного порядка. Так выглядели улицы центра столицы перед самым началом акции.