Полиция сняла с себя ответственность за «негативные последствия» акций 26 марта

Заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что полиция не будет нести ответственности за «возможные негативные последствия» массовых акций 26 марта, которые не будут согласованы с властями.

«В случае несогласованности этих мероприятий органы власти и правоохранительные органы не несут ответственности за наступление каких-либо возможных негативных последствий с учетом того, что не будут проводиться антитеррористические досмотровые мероприятия, как того требует закон», — заявил Горовой.