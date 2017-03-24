Полиция сняла с себя ответственность за «негативные последствия» акций 26 марта

Интерфакс
11:11, 24 марта 2017
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Заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что полиция не будет нести ответственности за «возможные негативные последствия» массовых акций 26 марта, которые не будут согласованы с властями.

«В случае несогласованности этих мероприятий органы власти и правоохранительные органы не несут ответственности за наступление каких-либо возможных негативных последствий с учетом того, что не будут проводиться антитеррористические досмотровые мероприятия, как того требует закон», — заявил Горовой.

На 26 марта примерно в 100 городах России запланированы шествия и митинги против коррупции. Поводом для них стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной империи» Дмитрия Медведева.
Во многих городах, включая Москву, митинги и шествия не согласованы властями. Мэрия Москвы 23 марта предупредила организаторов акции о недопустимости нарушения закона.

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Митинги 26 марта