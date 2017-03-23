Мэрия Москвы устроит велопробег по Тверской улице. За день до несогласованного шествия Навального
Мэрия Москвы объявила, что 25 марта в центре столицы перекроют движение для проведения велопробега в честь «Часа Земли». Пробег стартует на Васильевском спуске Кремлевской набережной, затем по Бульварному концу и Тверской улице с финишем напротив мэрии.
Заезд состоится вечером с 20:30 до 21:30, на это время на указанных улицах введут ограничение проезда, но только в том направлении, по которому будет двигаться велоколонна.
Велопробег в рамках «Часа Земли» проводится в Москве в седьмой раз. При этом в 2016 году городские власти отказались согласовать пробег из-за катастрофы Boeing 737 в Ростове-на-Дону, а в 2015 году он прошел от Нового Арбата по Бульварному кольцу и Тверской улице до мэрии.
Ранее московская мэрия отказалась согласовать шествие по Тверской улице 26 марта, которое хотел провести политик Алексей Навальный. Столичные власти объяснили это тем, что участники акции создадут помехи транспорту и другим жителям города.
При этом в своем первом ответе на заявку мэрия не предложила альтернативные места проведения мероприятия, как того требует закон. 22 марта столичные власти предложили Навальному провести митинг на специализированной площадке в Сокольниках или в Марьине.