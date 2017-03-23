Мэрия Москвы устроит велопробег по Тверской улице. За день до несогласованного шествия Навального

Мэрия Москвы объявила, что 25 марта в центре столицы перекроют движение для проведения велопробега в честь . Пробег стартует на Васильевском спуске Кремлевской набережной, затем по Бульварному концу и Тверской улице с финишем напротив мэрии.

Заезд состоится вечером с 20:30 до 21:30, на это время на указанных улицах введут ограничение проезда, но только в том направлении, по которому будет двигаться велоколонна.